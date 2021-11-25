Нефтяные компании вложили 73 млрд рублей в природоохранные мероприятия в ХМАО

В ХМАО с начала 2021 года растет добыча нефти. По итогам года объем добычи прогнозируется выше показателей прошлого года, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе ежегодного обращения к жителям округа.

«С начала 2021 года нефтяные компании стали наращивать добычу нефти. По итогам 10 месяцев в Югре добыто 178,1 млн тонн нефти, что на 1,2 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года. По итогам года недропользователи прогнозируют объем добычи на уровне 214 млн тонн, что выше объема добычи предыдущего года», - сказала глава региона.

По ее словам, нефтедобывающие компании инвестируют средства в природоохранные мероприятия. Всего в текущем году на природоохранные программы и мероприятия компании инвестировали порядка 73 млрд руб. «Ликвидировано 157 мест несанкционированного складирования отходов, свалок на площади 30,5га», - уточнила Наталья Комарова.

Обращение губернатора к югорчанам началось в 10:00. В ходе выступления Наталья Комарова представит отчет о результатах деятельности правительства региона за текущий год, а также обозначит приоритетные направления развития Югры на следующий.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров заявил, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год. Но, по его словам, есть надежда на Западную Сибирь, где разведка нефти и газа остается перспективным направлением.