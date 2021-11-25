16+
Логотип Сиапресс
USD  74,3726   EUR  83,6394  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Объем добычи нефти в Югре вырос по сравнению с прошлым годом

Нефтяные компании вложили 73 млрд рублей в природоохранные мероприятия в ХМАО

Объем добычи нефти в Югре вырос по сравнению с прошлым годом
pixabay.com

В ХМАО с начала 2021 года растет добыча нефти. По итогам года объем добычи прогнозируется выше показателей прошлого года, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе ежегодного обращения к жителям округа.

«С начала 2021 года нефтяные компании стали наращивать добычу нефти. По итогам 10 месяцев в Югре добыто 178,1 млн тонн нефти, что на 1,2 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года. По итогам года недропользователи прогнозируют объем добычи на уровне 214 млн тонн, что выше объема добычи предыдущего года», - сказала глава региона.

По ее словам, нефтедобывающие компании инвестируют средства в природоохранные мероприятия. Всего в текущем году на природоохранные программы и мероприятия компании инвестировали порядка 73 млрд руб. «Ликвидировано 157 мест несанкционированного складирования отходов, свалок на площади 30,5га», - уточнила Наталья Комарова.

Обращение губернатора к югорчанам началось в 10:00. В ходе выступления Наталья Комарова представит отчет о результатах деятельности правительства региона за текущий год, а также обозначит приоритетные направления развития Югры на следующий.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров заявил, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год. Но, по его словам, есть надежда на Западную Сибирь, где разведка нефти и газа остается перспективным направлением.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:01, просмотров: 200, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте обсуждают слухи о грядущей отставке замдиректора ключевого департамента 2103
  2. Сургутяне могут выбрать название для нового парка 1290
  3. ​В ХМАО увольняются продавцы, сотрудники производств и представители автобизнеса 1203
  4. ​Семь школ в Сургуте построят концессионеры 1188
  5. Росгвардейцы отлавливают в ТРЦ югорчан и рассказывают им об опасности ковида 991
  6. ​Около трети российских работников могут рассчитывать на скорое увеличение зарплаты 925
  7. Где покататься на коньках в Сургуте? Рассказали в мэрии 863
  8. Директор завода «ДСК-1»​ Денис Третьяков рассказал о работе компании в 2021 году 830
  9. ​Югорчанка заказала у мошенников новогодние подарки для 170 детей 809
  10. «Остужать» дебоширов в самолетах будут с помощью спецсредств 806
  1. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 6648
  2. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 4118
  3. ​В Нижневартовске в ДТП два человека получили травмы 3483
  4. Администрация Нижневартовска отказала антиваксерам в проведении митинга 3478
  5. ​Нижневартовск вышел в лидеры по суточному приросту заболевших COVID-19 3265
  6. В Нижневартовске от коронавируса привились 16 будущих мам 3124
  7. РЖД отменяет поезд Нижневартовск – Москва 2833
  8. ​Набережная у СурГУ довела чиновников до суда 2676
  9. В районе Ханты-Мансийска ушел под лед вездеход с двумя мужчинами 2531
  10. Дополнительные пункты вакцинации будут открыты в Нижневартовске 2479
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 12530
  2. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 10393
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 10382
  4. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 10264
  5. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 9908
  6. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 8534
  7. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 8350
  8. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 8341
  9. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7774
  10. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7339

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика