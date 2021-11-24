У югорчанки похитили свыше 120 тысяч рублей при заказе новогодних подарков для детсадовцев

В Белоярском районе ХМАО возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стала женщина, которая заказала в Интернете новогодние подарки для воспитанников детского сада, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Жительница района решила заказать подарки для своего ребенка и других детей, посещающих тот же детский сад. Она нашла в Интернете подходящие наборы по привлекательным ценам. Поскольку сайт продавца работал с 2019 года, сомнений в его добросовестности у мамы ребенка не возникло.

Девушка оформила заказ на 170 подарков на общую сумму 123 810 руб. Оплатить заказ она попросила свою бабушку, пообещав вскоре вернуть деньги. Женщина перевела указанную сумму. Через неделю продавец сообщил, что заказ сформирован, и необходимо оплатить доставку 153 кг. Сумма доставки составила 20 326 рублей. И вновь на выручку пришла бабушка, которая отправила деньги по указанным реквизитам.

«На следующий день продавец сообщил, что заказ отправлен, а на просьбу прислать трек-номер для отслеживания, сообщил, что вышлет позже, с тех пор перестал выходить на связь», - уточнили в полиции.

Ранее стало известно, что за 10 месяцев текущего года жители ХМАО потеряли свыше 600 млн рублей в результате общения с мошенниками. Для сравнения, за весь 2020 год аферисты украли у югорчан 500 млн руб.