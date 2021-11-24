В ХМАО сотрудники Росгвардии составили свыше 500 протоколов за нарушение санитарных норм

В Югре Росгвардия помогает Роспотребнадзору бороться с нарушителями санитарных норм. За период с 15 по 22 ноября сотрудники ведомства совместно с санврачами провели свыше тысячи профилактических бесед с югорчанами о необходимости соблюдения противоэпидемиологических требований.

«За весь период противоэпидемиологических ограничений проведено более 60 тыс. профилактических бесед, по фактам нарушений составлено свыше 500 административных материалов», - сообщили в Росгвардии Югры.

Также росгвардейцы проверили за минувшую неделю свыше 20 объектов с массовым пребыванием людей. Они выявили ряд нарушений, допущенных юрлицами и гражданами, и составили административные протоколы.

Напомним, в Югре с 25 октября действует система QR-кодов. С 22 ноября власти округа ввели режим самоизоляции для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района. Жителям этих муниципалитетов до 5 декабря запрещено покидать место жительства. Из дома можно выходить только на работу, к врачу, в магазин или аптеку, на прогулку в парк или с собакой, а также к пожилым или больным родственникам. Ограничения не касаются тех, кто привился от коронавируса или переболел и получил соответствующий документ.