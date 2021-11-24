Рождаемость в Югре сократилась на 4,2% по сравнению с прошлым годом

Смертность в ХМАО по итогам десяти месяцев 2021 года выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе – октябре в округе умерли 11 264 человека. В то же время в регионе падает рождаемость: за указанный период родились 16 465 детей, что меньше показателя прошлогоднего периода на 4,2%. Об этом следует из отчета отдела ЗАГС ХМАО. Внимание на документ обратил Znak.com.

Согласно документу, в текущем году в Югре ежемесячно умирало свыше тысячи человек. Только за октябрь скончались 1 378 жителей округа. Ситуация осложнилась по сравнению с 2020 годом – тогда ежемесячно умирало порядка тысячи человек. Исключением стали ноябрь и декабрь, в каждый из этих месяцев скончались более 1 400 человек.

Смертность от COVID-19 в ХМАО остается высокой. Практически ежедневно в округе от инфекции умирает свыше десяти человек. Ранее губернатор Югры Наталья Комарова ввела режим самоизоляции для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района. Он будет действовать с 22 ноября по 5 декабря.