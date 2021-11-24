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​Лимит на использование QR-кода в ТЦ Югры ввели для безопасности

Власти Югры объяснили необходимость лимитов на использование QR-кодов

​Лимит на использование QR-кода в ТЦ Югры ввели для безопасности
Фото: pixabay.com

Лимит в системе QR-кодов в Югре ввели для безопасности. Уведомление о превышении допустимого количества проверок появляется при частом использовании и пропадает спустя семь минут. Об этом сообщили в окружном департаменте информационных технологий.

«Это не сбой, а одна из функций системы. Человек либо каждые семь минут тестирует код, либо кто-то использует его сертификат. В первую очередь лимит введен, чтобы исключить использование QR-кодов другими людьми. Проверяющим предлагается обратить внимание на такие сертификаты», – цитирует представителя департамента URA.RU.

Ранее «СургутИнформТВ» рассказали, что жительница Сургута не смогла пройти в магазин из-за превышения лимита проверки QR-кода. Также корреспонденты siapress.ru отправили запрос в МинЦифры для разъяснения ситуации.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 36, комментариев: 0
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