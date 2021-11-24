Жители ХМАО пополнили счета аферистов на 600 млн рублей

Свыше 600 млн рублей потеряли жители Югры за 10 месяцев 2021 года в результате общения с мошенниками. Для сравнения, за весь 2020 год аферисты украли у югорчан 500 млн руб., сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Всего за 10 месяцев текущего года правоохранители зарегистрировали в регионе более 4,6 тыс. мошенничеств и краж с банковских карт.

В большей степени от мошенников пострадали жители Сургута. Только за этот год в городе совершено свыше тысячи таких преступлений. Ущерб горожанам составил 150 млн руб.

«Популярными сценариями мошенников являются звонки/сообщения от лже- сотрудников банков о блокировке или списании средств с карты, оформлении кредита на имя жертвы и последующем переводе средств на безопасный счет, звонки автору объявления в интернет-магазинах о покупке/продаже товара», - сообщили в полиции.

Также югорчан обманывают «псевдоброкеры», предлагающие инвестиции на электронных торговых площадках, и «сотрудники» силовых структур. Орудуют мошенники и на сервисе поиска попутчиков.

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