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Доходы мошенников, обманывающих югорчан, выросли за год на 100 млн рублей

Жители ХМАО пополнили счета аферистов на 600 млн рублей

Доходы мошенников, обманывающих югорчан, выросли за год на 100 млн рублей
pixabay.com

Свыше 600 млн рублей потеряли жители Югры за 10 месяцев 2021 года в результате общения с мошенниками. Для сравнения, за весь 2020 год аферисты украли у югорчан 500 млн руб., сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Всего за 10 месяцев текущего года правоохранители зарегистрировали в регионе более 4,6 тыс. мошенничеств и краж с банковских карт.

В большей степени от мошенников пострадали жители Сургута. Только за этот год в городе совершено свыше тысячи таких преступлений. Ущерб горожанам составил 150 млн руб.

«Популярными сценариями мошенников являются звонки/сообщения от лже- сотрудников банков о блокировке или списании средств с карты, оформлении кредита на имя жертвы и последующем переводе средств на безопасный счет, звонки автору объявления в интернет-магазинах о покупке/продаже товара», - сообщили в полиции.

Также югорчан обманывают «псевдоброкеры», предлагающие инвестиции на электронных торговых площадках, и «сотрудники» силовых структур. Орудуют мошенники и на сервисе поиска попутчиков.

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Сегодня в 11:09, просмотров: 166, комментариев: 0
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