Жителю поселка в ХМАО предъявлено обвинение в убийстве женщины

В Нефтеюганском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего жителя одного из поселков. Он обвиняется в убийстве сожительницы, сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 18 ноября.По версии следствия, 61-летний обвиняемый поссорился со своей 40-летней сожительницей во время распития спиртного. Конфликт возник на почве ревности.

«Обвиняемый нанес сожительнице не менее 7 ударов кухонным ножом в область груди, шеи и левой руки. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия», - отметили в ведомстве.

По решению суда пенсионера заключили под стражу на время следствия. Расследование уголовного дела продолжается.