Губернатор Югры Наталья Комарова выступит с ежегодным обращением 25 ноября

Губернатор Югры Наталья Комарова в четверг, 25 ноября, в 10.00 выступит с ежегодным обращением к югорчанам.

«Выступление главы региона, которое состоится на заседании думы автономного округа, предусматривает отчет о результатах деятельности правительства автономного округа за 2021 год, инвестиционное послание и обращение к жителям, представителям общественности региона и депутатам, где будут обозначены приоритетные направления развития Югры на 2022 год», - сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Прямая трансляция обращения будет вестись в аккаунтах губернатора округа в социальных сетях, в официальных группах региона «Югра» и в группах муниципальных образований во «ВКонтакте», в эфире окружной телерадиокомпании «Югра», телеканалов «Мегаполис», «Самотлор», «Первый Нижневартовский», «Наши города», а также в интернет-СМИ.