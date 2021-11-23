16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4506   EUR  82,7715  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Уровень заболеваемости превышает среднеокружные показатели»

В Роспотребнадзоре объяснили, почему в городах Югры введена самоизоляция для непривитых

​«Уровень заболеваемости превышает среднеокружные показатели»
Фото: pixabay.com

Самоизоляция для непривитых граждан введена в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе из-за высокой заболеваемости ковидом. Об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Инна Кудрявцева.

«Уровень заболеваемости превышает среднеокружные показатели, они стабильно высокие. <…> Те, кто не привит и не болел, могут заразиться, заболеть, поэтому по ним нужно меры охраны здоровья принимать. Это меры, на которые пошел регион, чтобы преломить ситуацию с заболеваемостью», - цитирует Кудрявцеву ТАСС.

Также в ведомстве подчеркнули, что соответствующие указания дала губернатора региона Натальи Комаровой.

С 22 ноября по 5 декабря в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе введена самоизоляциях для не привитых от коронавируса и не переболевших вирусом граждан. Им можно ходить на работу, в магазины, к врачам, на прогулки, выносить мусор. Но в постановлении губернатора есть пункт, согласно которому указанные граждане «оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Цифровое уведомление», созданной в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 апреля 2020 года № 168-п».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 01:03, просмотров: 188, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 5413
  2. ​В ДТП под Сургутом погибли двое взрослых и пострадал ребенок 906
  3. ​У главы Сургута появился еще один заместитель 841
  4. «Не осуждаю никого». Глава югорского депздрава рассказал о бегущих из больниц медиках 777
  5. Власти Сургута избавятся от недостроя Копайгоры в центре города 775
  6. ​Из Астрахани с «пересадкой» на Урале: кто стал главным полицейским Сургута 767
  7. ​Снова сбой? Сургутянка не смогла воспользоваться QR-кодом из-за частого использования 737
  8. ​Народная артистка России Нина Русланова умерла от коронавируса 727
  9. Югорчанам показали, как будет выглядеть мост через реку Обь в районе Сургута 625
  10. ​Состояние нормальное: президент поставил еще одну прививку от ковида 530
  1. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7223
  2. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 5413
  3. ​Депутат Анатолий Сименяк потерял супругу 4307
  4. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 3791
  5. В югорских городах отлавливают бездомных собак 3435
  6. Почему отгудел поезд-ресторан 3415
  7. «Она жаловалась долгое время». Муж медсестры из ХМАО высказался о ее самоубийстве 3097
  8. ​Вартовчанин упал в шахту лифта с третьего этажа 3029
  9. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 2904
  10. «Сургут сам по себе светлый» 2615
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 11792
  2. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 9659
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 9644
  4. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 9529
  5. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 9184
  6. ​Покуда жив-здоров... 8834
  7. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 7806
  8. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7667
  9. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 7612
  10. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 7451

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика