В Роспотребнадзоре объяснили, почему в городах Югры введена самоизоляция для непривитых

Самоизоляция для непривитых граждан введена в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе из-за высокой заболеваемости ковидом. Об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Инна Кудрявцева.

«Уровень заболеваемости превышает среднеокружные показатели, они стабильно высокие. <…> Те, кто не привит и не болел, могут заразиться, заболеть, поэтому по ним нужно меры охраны здоровья принимать. Это меры, на которые пошел регион, чтобы преломить ситуацию с заболеваемостью», - цитирует Кудрявцеву ТАСС.

Также в ведомстве подчеркнули, что соответствующие указания дала губернатора региона Натальи Комаровой.

С 22 ноября по 5 декабря в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе введена самоизоляциях для не привитых от коронавируса и не переболевших вирусом граждан. Им можно ходить на работу, в магазины, к врачам, на прогулки, выносить мусор. Но в постановлении губернатора есть пункт, согласно которому указанные граждане «оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Цифровое уведомление», созданной в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 апреля 2020 года № 168-п».