Губернатор ХМАО продлила запрет на развлекательные мероприятия до 20 декабря

В Югре до 20 декабря запретили развлекательные мероприятия, только под «табу» в этот раз не попали культурные и спортивные заведения. Постановление об этом подписала глава региона Наталья Комарова.

«До 20 декабря 2021 года продлён запрет на проведение в округе зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут осуществляться с участием граждан с соблюдением требований правовых актов Губернатора Югры», – говорится в документе.