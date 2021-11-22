Жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района без прививки от ковида отправили на самоизоляцию

Губернатор Югры Наталья Комарова ввела режим самоизоляции для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района. Он будет действовать с 22 ноября по 5 декабря. Ограничения не коснуться только тех, кто привился от коронавируса или переболел и получил соответствующий документ. Постановление главы региона опубликовано на официальном портале окружных властей.

Жителям этих муниципалитетов запрещено покидать место жительства. Из дома можно выходить только на работу, к врачу, в магазин или аптеку, на прогулку в парк или с собакой, а также к пожилым или больным родственникам. Кроме того, не запрещается выносить мусор. Выходя из дома, граждане обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Кроме того, в этих муниципалитетах введен запрет на ночную работу организаций общественного питания и фитнес-клубов, приостановлены все массовые мероприятия – культурные и спортивные. Общепиту разрешено работать круглосуточно на вынос. Также ночью можно перекусить в придорожном кафе, на вокзале или АЗС.

«Граждане <….> в период с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Цифровое уведомление», созданной в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 апреля 2020 года № 168-п», - говорится в постановлении.