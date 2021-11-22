16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4506   EUR  82,7715  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

«Не осуждаю никого». Глава югорского депздрава рассказал о бегущих из больниц медиках

Из больниц и поликлиник ХМАО на фоне пандемии коронавируса увольняется медперсонал

«Не осуждаю никого». Глава югорского депздрава рассказал о бегущих из больниц медиках
Алексей Добровольский / instagram.com

В ХМАО из больниц и поликлиник увольняется медперсонал, сообщил глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Не все выдерживают. Врачей и медсестер в больницах и поликлиниках за этот год стало меньше. Кто-то выбрал частную медицину, кто-то раннюю северную пенсию. Кого-то поманил длинный столичный или сахалинский рубль. Не осуждаю никого», - написал Добровольский в своем аккаунте в Instagram.

Увольнение медиков, по мнению Добровольского, также связано с большой нагрузкой на врачей, усилившейся с начала пандемии коронавируса. «Не появилась пока та одна таблетка или укол, или вакцина, которые бы за три дня вылечили больного, или за месяц остановили распространение ковида в мире», - добавил глава депздрава.

Об увольнении медиков Алексей Добровольский сообщил после посещений больниц и поликлиник в югорских городах. По его словам, он провел десятки встреч с коллегами-врачами, «сутками напролет не выходящими из ковидных госпиталей, без выходных и до глубокой ночи отдающих себя работе в неотложных поликлинических бригадах».

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 250 новых случаев заражения коронавирусом в 22 муниципалитетах. Скончались за сутки в Югре девять человек, сутками ранее было 12 умерших. За весь период пандемии в округе, по официальным данным, от COVID-19 умерли 1 616 человек.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 18:14, просмотров: 193, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 18:49
Уважаемый Алексей! Зарплату поднимать не пробовали? Чтобы каждый медицинский работник на ставку получал 100 тысяч и входил в "пятерку" СТОТЫСЯЧНИКА, как озвучено в соседней статье. Пробуйте. Помогает.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу 1199
  2. ​В ДТП под Сургутом погибли двое взрослых и пострадал ребенок 700
  3. ​У главы Сургута появился еще один заместитель 692
  4. ​Из Астрахани с «пересадкой» на Урале: кто стал главным полицейским Сургута 581
  5. ​Народная артистка России Нина Русланова умерла от коронавируса 553
  6. ​Снова сбой? Сургутянка не смогла воспользоваться QR-кодом из-за частого использования 532
  7. ​Состояние нормальное: президент поставил еще одну прививку от ковида 394
  8. Россияне рискуют остаться без красной икры на Новый год 371
  9. Югорчанам показали, как будет выглядеть мост через реку Обь в районе Сургута 369
  10. Россияне намерены работать после выхода на пенсию, чтобы жить на зарплату 354
  1. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7182
  2. ​Депутат Анатолий Сименяк потерял супругу 4259
  3. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 3771
  4. Почему отгудел поезд-ресторан 3368
  5. В югорских городах отлавливают бездомных собак 3260
  6. «Она жаловалась долгое время». Муж медсестры из ХМАО высказался о ее самоубийстве 3050
  7. ​Вартовчанин упал в шахту лифта с третьего этажа 2852
  8. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 2731
  9. «Сургут сам по себе светлый» 2592
  10. ​Актировки близко: как будут учиться сургутские школьники в сильные холода 2531
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 11689
  2. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 9552
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 9542
  4. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 9424
  5. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 9074
  6. ​Покуда жив-здоров... 8815
  7. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 7703
  8. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7658
  9. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 7504
  10. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 7425

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика