12 югорчан с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались накануне

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 256 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Умерли 12 ковид-пациентов, общее число летальных случаев достигло 1607.

По суточному приросту заболевших лидерами стали Нижневартовск (44), Сургут (52) и Урай (17). По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 41, с симптомами ОРВИ – 213, в бессимптомной форме заболевания – 2.

Лечение от ковида сейчас проходят 5 752 пациента. Полностью выздоровели 80 174 человека.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 87 533 случаев новой коронавирусной инфекции.