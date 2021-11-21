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За сутки в Сургуте выявили 52 новых случая заражения COVID-19

12 югорчан с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались накануне

За сутки в Сургуте выявили 52 новых случая заражения COVID-19
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 256 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Умерли 12 ковид-пациентов, общее число летальных случаев достигло 1607.

По суточному приросту заболевших лидерами стали Нижневартовск (44), Сургут (52) и Урай (17). По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 41, с симптомами ОРВИ – 213, в бессимптомной форме заболевания – 2.

Лечение от ковида сейчас проходят 5 752 пациента. Полностью выздоровели 80 174 человека.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 87 533 случаев новой коронавирусной инфекции.


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21 ноября в 13:20, просмотров: 1191, комментариев: 0
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