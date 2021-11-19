Югра принимает участие во всероссийской конференции по вопросам Десятилетия детства

Замгубернатора Югры Всеволод Кольцов представляет наш регион на III конференции по вопросам реализации Десятилетия детства под патронажем министерства просвещения России. В мероприятии участвуют представители регионов и крупных федеральных структур – сенаторы, уполномоченный по правам ребенка, Общественная палата, НКО и многие другие, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. Председательствует вице-премьер Татьяна Голикова.

Всеволод Кольцов рассказал широкой аудитории о том, какие новации, идеи и решения реализует Югра в политике относительно семьи, детства и демографии. «В Югре сформирован детский бюджет, который ежегодно увеличивается. За три последних года увеличение составило более 20 млрд рублей или 29 процентов. Увеличение обусловлено в том числе и ростом детского населения. За 10 лет его численность в Югре увеличилась на 24,7 процента (почти на 85 тысяч детей). Для югорских семей, имеющих детей, предусмотрено более 50 видов выплат, 16 из которых введены за последние три года. Почти 1/3 детского населения автономного округа ежегодно получают государственную поддержку», – подчеркнул госслужащий.

Он также привел успехи автономного округа на поприще поддержки семей с детьми. Так, в 2021 году подарки новорожденным «Расту в Югре» получили 18,5 тысяч семей. При рождении третьего и последующих детей в регионе предоставляется югорский семейный капитал в размере 150 тысяч рублей – в 2021 году его получили почти пять тысяч семей. Плюс – единовременная выплата в размере 35 тысяч рублей на неотложные нужды для поддержки многодетных югорчан в пандемию. Отсюда один из ярких показателей – рост количества многодетных семей в Югре в три раза за десять лет – с 11 до 34 тысяч.

Не забывают и про семьи, не имеющие статус многодетных – например, при рождении второго ребенка округ дает 600 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов. За десять лет в Югре стало на 52 процента меньше сирот и на 66 процентов снизилось число людей, лишенных родительских прав. При этом 99,9 процентов детей, все же оставшихся без родных родителей, живут в семьях. В три раза за десять лет снизилось количество малышей, оставленных матерями сразу после рождения.