Югра стала победителем конкурса за реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»

Ханты-Мансийский автономный округ стал победителей всероссийского конкурса за успешную реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Номинация, в которой регион получил награду, называется «Прорыв года», сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. По этому поводу Наталью Комарову поздравляли и чествовали влиятельные государственные люди – первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин и секретарь Госсовета Игорь Левитин.

«Наш регион – в лидирующей группе по показателям доли дорог, соответствующих нормативным требованиям. В автономном округе в 2021 году выполнены работы на 43 объектах, завершено строительством 2,09 километра автодорог местного значения в Сургуте и Нижневартовске, отремонтировано 126,5 километра дорог, из них 110 километров региональных, 16,5 километра местных дорог», – поделилась радостью со своими подписчиками в социальных сетях Наталья Комарова, а также поблагодарила коллективы всех дорожных организаций, работников департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры, профильных специалистов в муниципалитетах.

Автономный округ был отмечен наградой за исполнительскую дисциплину при работе с показателями нацпроекта, достижение нужных KPI, организацию проектного управления и эффективное донесения информации о работе над дорожным хозяйством до жителей.