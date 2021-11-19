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Эксгибиционист попал на онлайн-урок к югорским школьникам

В Югре начали проверку из-за голого мужчины, который подключился к онлайн-уроку семиклассников

Эксгибиционист попал на онлайн-урок к югорским школьникам
Фото: pixabay.com

К Урайским школьникам на онлайн-занятие заглянул голый мужчина. Как сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на местного депутата Леонарда Насибуллина, неизвестный смог подключиться к дистанционному уроку семиклассников. Инцидент произошел 17 ноября.

«Считаю это вопиющим фактом и намерен поднять этот вопрос на ближайшем заседании городской думы», — прокомментировал народный избранник журналисту агентства, отметив, что написал обращение прокурору города.

В УМВД Югры уже начали проверку по факту происшествия.


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Сегодня в 17:21, просмотров: 78, комментариев: 0
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