Жительница Мегиона пополнила счета мошенников на два с лишним миллиона рублей

В Югре очередной жертвой мошенников стала 42-летняя жительница Мегиона. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, в середине ноября югорчанке позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка, услугами которого пользуется пострадавшая. Аферистка заявила, что на имя югорчанки одобрили кредит (оказалось, что заявку она действительно оформляла) и что кредитные средства хотят перевести на счет другого банка.

«Аферистка предостерегла, что это могут быть мошеннические действия. После этого югорчанке позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сказал, что для сохранения счета в безопасности необходимо будет следовать его инструкции», - сообщили в ведомстве.

Мошенники рекомендовали жительнице Мегиона прийти в конкретный банк. Женщина пришла туда и оформила кредит на 1 млн 600 тыс. руб. Кроме того, ранее через мобильное приложение она оформила еще один кредит, в наличии была кредитная карта и сбережения.

Все деньги югорчанка перевела на различные карты, потеряв таким образом 2 млн 115 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.