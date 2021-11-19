В Югре состоятся детские новогодние праздники при соблюдении антиковидных мер

В Югре не отменяют детские утренники, однако все мероприятия должны протий при соблюдении ограничительных мер и без присутствия родителей. Об этом сообщают представители департамента образования и молодежной политики автономного округа.

Напомним, что ранее эту инициативу анонсировал во время прямого эфира заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов:

«Дед Мороз обязательно придет, сказка обязательно будет. Лишать детей праздника в любом случае — это всегда неправильно. Нужно сделать праздник таким, чтобы он был безопасным, это наша задача и обязанность. Я убежден, что в этом году мы будем проводить новогодние мероприятия для ребят, но с соблюдением установленных ограничительных противоэпидемических мер, которые должны быть», — прокомментировал замглавы региона.