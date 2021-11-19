Педиатры в Югре получают на 13 тысяч больше коллег в России

Средняя зарплата педиатра в Югре составляет 61,7 тысячи. Это на 13 тысяч больше, чем в среднем по стране, где, согласно данным за январь-ноябрь, заработок детских врачей составляет 48,3 тысячи рублей.

Таковы данные исследования аналитиков hh.ru и Зарплаты.ру, проведенного накануне Дня педиатра, который отмечается в России 20 ноября.

В 2021 году спрос на педиатров в России вырос в два раза. В Югре он остался на прежнем уровне – открыто 50 предложений.

«По данным Зарплаты.ру, стабильный дефицит врачей наблюдается уже полтора года. Педиатры не исключение. Количество вакансий продолжает расти, при этом количество резюме сокращается. Безусловно, спрос на специалистов подстегивает неутихающая пандемия коронавируса. Во многом зарплаты медиков зависят от премий и стимулирующих выплат, которые могут отличаться в разных регионах и медицинских учреждениях. Аналитиками сервиса фиксируется рост количества вакансий, связанных с переездом в другие регионы. Во многих северных регионах соискателям предлагают компенсацию на аренду жилья, расширенный социальный пакет, обучение и другое», - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Топ-5 актуальных вакансий для педиатров, открытых в ХМАО на hh.ru и Зарплата.ру:

Участковый педиатр, 60 000-100 000 рублей https://zarplata.ru/vacancy/card/205984546

Врач-педиатр участковый, от 67 000 рублей https://zarplata.ru/vacancy/card/211135611

Врач - педиатр детского сада, от 56 770 до 56 770 рублей https://hh.ru/vacancy/42625355

Врач-педиатр, от 53 020 рублей (релокация) https://zarplata.ru/vacancy/card/208529094

Врач-педиатр, от 32 491 до 61 160 рублей https://hh.ru/vacancy/47194397