В Югре ускорился рост цен на продукты питания и услуги в сфере медицины

Годовая инфляция в ХМАО в октябре ускорилась до 5,29% после 4,56% месяцем ранее. За месяц в округе выросли цены на овощи, авиабилеты, медуслуги и смартфоны, следует из пресс-релиза Банка России.

Годовой прирост цен на продукты питания в Югре ускорился с 5,54% в сентябре до 7,13% в октябре. Основной вклад внесла динамика стоимости плодовоовощной продукции – огурцы и помидоры подорожали в октябре из-за роста издержек производителей на удобрения, упаковку и логистику. Также выросла стоимость молока, творога, свинины, мяса кур и яиц. На это повлияло повышение затрат производителей в животноводстве и снижение предложения мяса птицы и яиц из-за действующих санитарно-эпидемических ограничений.

Значительный прирост цен – с 2,58% до 3,49% - зафиксирован и в сфере услуг. В частности, выросли цены на авиабилеты – отчасти это связано с тем, что спрос на авиаперелеты вырос по сравнению с годом ранее. Также подорожали некоторые медицинские услуги – из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, введения ограничений на оказание плановой помощи и дефицита врачей узкой специализации.

В сегменте непродовольственных товаров отмечено повышение стоимости автомобильного бензина всех марок, а также медицинских товаров, моющих и чистящих средств. Кроме того, в условиях дефицита высокотехнологичных комплектующих выросли годовые темпы прироста цен на смартфоны.

По данным Банка России, годовая инфляция в УрФО в октябре составила 7%. Это ниже, чем в целом по России, где инфляция составила 8,13%. По итогам 2021 года инфляция в стране ожидается в интервале 7,4–7,9%.