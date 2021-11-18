В Югре накануне выявили 251 новый случай коронавируса

В Югре за сутки коронавирус выявили у 251 человека. За всю пандемию лечение проходили 86 763 жителей округа. Об этом информирует оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 19 муниципалитетах:

Нижневартовск – 61;

Сургут – 46;

Ханты-Мансийск – 19;

Кондинский район – 17;

Советский район – 16;

Нягань – 14;

Урай – 12;

Мегион – 10;

Нижневартовский район – 10;

Радужный – 9;

Югорск – 8;

Когалым – 7;

Пыть-Ях – 6;

Сургутский район – 6;

Октябрьский район – 4;

Березовский район – 3;

Лангепас – 1;

Белоярский район – 1;

Нефтеюганский район – 1.

«На момент выявления у 199 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 зафиксирована пневмония, у 4 – бессимптомно. Контакт установлен в 251 случае. Состояние 203 пациентов тяжелое, 153 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

Накануне с лабораторно подтвержденным диагнозом скончались 17 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 570 человек. За сутки излечились 175 человек, за весь период пандемии – 79 642 югорчанина.