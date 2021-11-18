Замначальника Бюро судмедэкспертизы и ее супруг в Югре получили условные сроки по делу о коррупции

Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор заместителю начальника по экономическим вопросам КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинская экспертиза» Лилии Киянициной и ее супругу Дмитрию Кияницину. Об этом сообщает прокуратура ХМАО – Югры. Руководитель бюро признана виновной в мошенничестве, даче взятки, покушении на получение взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, ее супруг – в мошенничестве.

Суд установил, что в 2015–16 годах Лилия Кияницина помогала компаниям, аффилированным с ее супругом-предпринимателям, заключать с бюро госконтракты на выполнение работ по ремонту помещений. При этом из бюджета оплачивались фактически невыполненные работы. В общей сложности супруги похитили свыше 2 млн рублей.

Также, по данным суда, Кияницина передала взятку в размере 100 тыс. руб. своему коллеге – замначальника по хозяйственным вопросам, чтобы тот подписал акты выполненных работ в рамках заключенных контрактов, хотя ремонт помещений выполнен не был.

«Также она вымогала взятку у предпринимателя, который оказывал услуги по обеспечению безопасности объекта и территории Бюро судебно-медицинская экспертиза в размере 40 000 рублей», - отметили в прокуратуре.

Суд назначил Лилии Киянициной наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей. Ее супругу – 4 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 120 тыс. рублей. Назначенное наказание в виде лишение свободы определено считать условным, с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура округа намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке, поскольку сочла его чрезмерно мягким.

В отношении замначальника по хозяйственным вопросам суд ранее вынесен обвинительный приговор.