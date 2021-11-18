В Мегионе похитили ВАЗ, чтобы сдать на металлолом

37-летний житель Мегиона решил обогатиться за чужой счет – мужчина похитил ВАЗ-21099, чтобы сдать его на металлолом. Кража произошла в одном из дворов на проспекте Победы, сообщает пресс-служба окружной полиции.

«Гражданин совершил хищение автомобиля марки ВАЗ-21099 с целью дальнейшей сдачи в пункт приема черного металла. Ущерб заявительнице составил 35 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 62 преступления, по горячим следам раскрыто 43.