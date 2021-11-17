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​Остаемся на Крайнем Севере

Правительство утвердило обновленный перечень районов Крайнего Севера: что с Югрой

​Остаемся на Крайнем Севере
Фото: siapress.ru

Правительство России утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных в ним местностей. В пояснительной записке к постановлению подчеркивается, что в плане географии перечень не изменился, только стал более структурированным.

На сегодня в Югре районами Крайнего Севера считаются муниципальные районы – Белоярский и Березовский, а также местностями, приравненными к этому статусу – городские округа: Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск; муниципальные районы: Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский и Ханты-Мансийский.

«К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также вся территория Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край», – сообщает пресс-служба правительства.

Жители территорий Крайнего Севера продолжат получать госгарантии и компенсации. Напомним, что северяне имеют право досрочно выйти на пенсию на пять лет раньше (минимальный стаж составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 – в приравненных местностях). А также они могут получать надбавки к зарплате и компенсацию расходов за проезд к месту отдыха. Неработающим пенсионерам возмещают средства за переезд из районов Крайнего Севера.

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.


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Сегодня в 17:16, просмотров: 364, комментариев: 0
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