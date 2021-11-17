Начальником ФСБ по ХМАО назначен выходец из Тюмени

Начальником службы ФСБ по ХМАО назначен полковник, выходец из Тюмени Андрей Тулин, сообщают со ссылкой на источники в силовых структурах региональные СМИ. Прежний начальник окружной ФСБ Игорь Архипов стал первым заместителем начальника РУ ФСБ по Тюменской области.

Андрей Тулин теперь также является заместителем начальника регионального управления ФСБ по Тюменской области. Тулина уже представили личному составу. Известно, что до работы в Тюмени он служил в Екатеринбурге.

За последние четыре года это уже третий руководитель УФСБ в Югре. В 2017 году после отставки Игоря Баранова пост занял Евгений Башкин из Липецка. К нему, как и к Баранову, были претензии. Весной 2019 году Башкина сменил Игорь Архипов, который до этого был заместителем начальника УФСБ по Курганской области.