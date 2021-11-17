58% югорчан-автолюбителей никогда не водили машину нетрезвыми

42% югорчан хотя бы раз садились за руль нетрезвыми. Зато 58% водителей региона сообщили, что никогда себе этого не позволяли. К таким выводам пришел автомобильный сайт Дром после анонимного опроса своих пользователей.

Отмечается, что 30% жителей региона, водящих машину, признались, что садились за руль после выпивки, но это было давно. Периодически управляют автомобилем подшофе 6% респондентов. Еще 6% делали это «один-два раза за последние годы».

«В среднем по России 39% автомобилистов садились за руль нетрезвыми. Больше всего принявших на грудь ездит по дорогам Якутии, Хакасии и Бурятии. В этих регионах каждый второй автолюбитель садился за руль навеселе. А в Санкт-Петербурге и Пермском крае больше всего тех, кто никогда не употреблял перед вождением — около 70%», – сообщают представители сайта Дром.