Сотрудницы школы в Югре стали фигурантками уголовного дела за подделку ПЦР-тестов

В Нягани возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудниц одной из школ. Женщины подозреваются в приобретении и использовании заведомо поддельных медицинских документов, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

По данным ведомства, 55-летняя и 41-летняя женщины при выходе из отпусков предоставили руководству школы справки о прохождении ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Для проверки подлинности предоставленные документы были направлены в лабораторию, в которой они якобы выдавались.

«Медицинская организация подтвердила, что результаты лабораторных исследований на COVID-19 являются поддельными, ранее гражданки с такими анкетными данными в медучреждение не обращались», - отметили в полиции.