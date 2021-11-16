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Пожилая югорчанка напала на полицейского с рулоном обоев

Жительница Югры вызвала участкового из-за «подозрительных предметов» в квартире и избила его

Пожилая югорчанка напала на полицейского с рулоном обоев
pixabay.com

Жительница Березовского района стала фигуранткой уголовного дела. Она подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в СУ СКР по ХМАО-Югре.

По данным следствия, преступление произошло поздним вечером 8 октября. 56-летняя женщина, будучи пьяной, вызвала к себе домой участкового уполномоченного, поскольку обнаружила в квартире «подозрительные предметы». Но женщине не понравилось поведение полицейского, из-за чего она несколько раз ударила рулоном обоев и другими подручными средствами по телу представителя власти.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», - уточнили в ведомстве.


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Сегодня в 14:10, просмотров: 386, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 19:42
С Рулоном Обоевым да

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