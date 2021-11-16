Всеволод Кольцов назвал причину введения новых ковид-ограничений в городах и районах Югры

В Югре изменился алгоритм управления коечным фондом при оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Заполняемость коек будет напрямую влияет на введение дополнительных ограничений в муниципалитетах.

Об этом рассказал заместитель губернатора региона, руководитель рабочей группы регионального оперативного штаба по медицинскому, социальному и противоэпидемическому обеспечению Всеволод Кольцов на заседании оперативного штаба.

«Алгоритм направлен на обеспечение доступности жителям медицинской помощи и эффективное распределение коечного фонда, стационарной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, оказание плановой экстренной медицинской помощи с иными заболеваниями. Развертывание коечного фонда осуществляется в три этапа. При заполнении коечного фонда более чем на 80% рабочая группа инициирует предложение в оперативный штаб по введению дополнительных противоэпидемических и ограничительных мероприятий», - цитирует Кольцова окружной департамент общественных и внешних связей.

Сегодня в регионе развернуто 2 813 коек в 15 медицинских организациях, в резерве состоит 1 795 коек. По состоянию на 15 ноября занято 2 164 койки, в том числе гражданами, не сделавшими прививку – 1 821 койка (84 % от занятых коек), свободно – 649. Из числа развернутых коек – 2 526 перепрофилированы из коек неинфекционного профиля.