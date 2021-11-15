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​Аэропорт Сургута должен быть реконструирован, а «Вершину» можно выкупить, если будет запрос населения – Наталья Комарова

Наталья Комарова высказалась о реконструкции сургутского аэропорта и возможности выкупа «Вершины»

​Аэропорт Сургута должен быть реконструирован, а «Вершину» можно выкупить, если будет запрос населения – Наталья Комарова
Фото admhmao.ru

Сургутский аэропорт должен быть реконструирован. Наталья Комарова высказалась на эту тему, отвечая на вопрос корреспондента СИА-ПРЕСС в ходе своей большой пресс-конференции.

«Мы как правительство Югры настаиваем на том, чтобы частная, по сути, структура – ОАО «Аэропорт Сургут» – приняла решение и начала реализовывать проект реконструкции. Это не просто слова, мы уже просчитывали несколько вариантов этой модернизации, причем совместно с экспертами международного уровня – нужно только принять решение, – прокомментировала губернатор Югры. – Однако в этот процесс вмешалась пандемия, поэтому компания вносит свои коррективы в проект, в частности, в оценку спроса, изменяющегося на фоне коронавируса, а теперь, вероятно, введения QR-кодов для полетов. Но мы знаем, что в других странах, где есть эта мера, ничего не меняет – люди все равно путешествуют».

Глава Югры также ответила на вопрос СИА-ПРЕСС о возможности покупки правительством Югры торгово-развлекательного центра «Вершина» за небольшие деньги, чтобы сделать так ведущий кластер развития креативных индустрий. «Вопрос не в стоимости, вопрос в необходимости с точки зрения компетенций органов местного самоуправления либо органов государственной власти. Я не получала предложений о выкупе «Вершины» и создании там какой-либо структуры, которая бы исполняла некие государственные полномочия. Но если этот запрос будет – значит, будет, – заявила Наталья Комарова. – У этой идеи должен быть выгодоприобретатель, заказчик – какая-то часть населения. Если это будет – дальше мы, используя законные инструменты, будем определяться с этим имущественным комплексом».

Напомним, сегодня, 15 ноября, Наталья Комарова дает большую пресс-конференцию, в ходе которой отвечает на вопросы журналистов не только из Югры и России, но и из других стран (Норвегия, Словакия, Сирия). На момент публикации этой новости мероприятие продолжается почти четыре часа.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 160, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 15:02
Вот чем мне нравятся СИА Пресс, умеет и знает как задать правильные вопросы.
Мое мнение - выкупить Вершину. Там столько можно чего разместить.. Выставки, все что угодно.. Пришел и посещай в одном месте ..Музыканты местные могут выступать.
Правильный вопрос и достойный ответ. Дело за малым, Написать концепцию.. Это может Зверьков.. Он легко опишет и самое интересное - сможет реализовать все .

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