В ХМАО выявили 261 новый случай заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 261 человека. За всю пандемию лечение проходили 85 999 жителей округа. Информацию об этом опубликовал оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете ХМАО:

Сургут – 57;

Нижневартовск – 40;

Ханты-Мансийск – 35;

Нефтеюганск – 26;

Нягань – 14;

Урай – 11;

Нефтеюганский район – 11;

Кондинский район – 8;

Мегион – 7;

Югорск – 7;

Советский район – 7;

Когалым – 5;

Пыть-Ях – 5;

Нижневартовский район – 5;

Сургутский район – 5;

Октябрьский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 4;

Лангепас – 3;

Радужный – 3;

Березовский район – 3;

Покачи – 1.

«На момент выявления у 209 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 51 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 260 случаях. По 1 контакты устанавливаются. Состояние 199 пациентов тяжелое, 151 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.

Накануне 10 человек скончались из-за болезни. За весь период от COVID-19 умерли 1 532 человека. За сутки излечились 173 человека, за весь период пандемии – 79 103 югорчанина.