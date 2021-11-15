В ХМАО выявили 261 новый случай заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирус подтвердился у 261 человека. За всю пандемию лечение проходили 85 999 жителей округа. Информацию об этом опубликовал оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете ХМАО:
- Сургут – 57;
- Нижневартовск – 40;
- Ханты-Мансийск – 35;
- Нефтеюганск – 26;
- Нягань – 14;
- Урай – 11;
- Нефтеюганский район – 11;
- Кондинский район – 8;
- Мегион – 7;
- Югорск – 7;
- Советский район – 7;
- Когалым – 5;
- Пыть-Ях – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Сургутский район – 5;
- Октябрьский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Лангепас – 3;
- Радужный – 3;
- Березовский район – 3;
- Покачи – 1.
«На момент выявления у 209 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 51 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 260 случаях. По 1 контакты устанавливаются. Состояние 199 пациентов тяжелое, 151 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб.
Накануне 10 человек скончались из-за болезни. За весь период от COVID-19 умерли 1 532 человека. За сутки излечились 173 человека, за весь период пандемии – 79 103 югорчанина.