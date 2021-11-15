Почти 10 тысяч югорчан в этом году столкнулись с задержками выплаты зарплат

За десять месяцев 2021 года специалисты Государственной инспекции труда в Югре выявила 1 576 нарушений со стороны работодателей. Большая часть выявленных нарушений связана с оплатой труда - 713.

С задержками зарплат столкнулись 9 420 человек. После вмешательства трудовой инспекции им выплачено 50 млн 175 тысяч рублей.

«Должностными лицами инспекции труда вынесено 1 676 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, наложено административных штрафов на общую сумму 37 млн 369 тыс. рублей. Кроме того, за 10 месяцев, в органы следствия направлено 196 материалов для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях требований трудового законодательства», - рассказали в пресс-службе ведомства.