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​Югорчанин разгромил отделение банка по странному поводу

В Когалыме мужчина разнес отделение банка и велел всем молиться

​Югорчанин разгромил отделение банка по странному поводу
Фото: vk.com/typical_kogalym

В Когалыме мужчина устроил дебош в отделении банка и напугал посетителей. Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях.

«Клиент разнёс весь офис банка «Открытие» на Прибалтийской. Велел всех молиться и встать на колени», - рассказал 12 ноября анонимный пользователь паблика «[ТК] Типичный Когалым» во «ВКонтакте».

В пресс-службе городской полиции сообщили, что по факту случившегося проводится проверка: «Прибывшие полицейские обнаружили в офисе банка мужчину, который лежал на полу, вокруг были разбросаны предметы мебели. Сотрудники банка пояснили, что данный гражданин обратился с просьбой привязать его номер телефона к карте, после чего стал вести себя неадекватно – кричать и разбрасывать имущество банка».

Напомним, на этой неделе подобный инцидент произошел в Сургуте – горожанин не смог получить услугу в кредитном учреждении и пригрозил напасть на банк.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 349, комментариев: 0
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