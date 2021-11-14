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​Наталья Комарова даст большую пресс-конференцию

Ежегодная пресс-конференция губернатора Югры состоится 15 ноября

​Наталья Комарова даст большую пресс-конференцию
Фото: vk.com/nv__komarova

В понедельник, 15 ноября, в 11.00 состоится ежегодная пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой.

«Губернатор Югры ответит на вопросы во время традиционной пресс-конференции. Мероприятие пройдет 15 ноября в 11:00 перед ежегодным обращением главы региона к югорчанам. Трансляция будет доступна в официальных аккаунтах губернатора в социальных сетях, в группе «Югра», а также на телеканале «Югра», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В прошлом году мероприятие состоялось в декабре. В нем приняли участие представители более 70 СМИ, в том числе впервые в пресс-конференции приняли участие зарубежные журналисты из Китая, Сирии и Замбии. Губернатор ответила на 34 вопроса.

О чем говорили в прошлом году:
Суперпроекты, медицинские долгострои, круглые даты и балки – о чем говорила Наталья Комарова на своей пресс-конференции


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Сегодня в 13:17, просмотров: 93, комментариев: 0
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