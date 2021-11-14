​В Югре коллектора оштрафовали на психологическое давление на должников

ООО МФК «Вэббанкир» оштрафовано за нарушения в работе по возврату просроченной задолженности. Коллектор оказывал психологическое давление на должников. В окружное управление ФССП пожаловались жители Нижневартовска, Сургута и Новоаганска.

«Представители ООО МФК «Вэббанкир» осуществляли неправомерные телефонные звонки третьим лицам должника, оказывали психологическое давление на должника; вводили в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, превысили установленный законодателем лимит телефонных переговоров в сутки, неделю, месяц», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Размер штрафа составил 85 тысяч рублей.

«Устную консультацию по вопросу взаимодействия с представителями кредиторов либо коллекторов жители автономного округа могут получить, обратившись к специалистам отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности по телефонам:8(3467)352063, 8(3467)352013», - напомнили в УФССП.