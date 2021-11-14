К концу декабря в ХМАО обустроят более двух тысяч километров зимних дорог

К 25 декабря в Югре планируют завершить обустройство более двух тысяч километров зимних дорог и 22 километров ледовых переправ. Сезонные магистрали появятся в Ханты-Мансийском, Кондинском, Октябрьском, Березовском, Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах.

Сейчас на этих участках установлены дорожные знаки «Въезд запрещен», а также устроены заградительные снежные валы и установлены шлагбаумы, препятствующие выезду.

«Ледовые переправы будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Сначала проезд будет разрешен для транспорта грузоподъемностью до 3,5 тонны с постепенным увеличением грузоподъемности», - сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.