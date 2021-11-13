В рамках фестиваля креативных индустрий проходит форум «ЮграТур»

Туристский форум «ЮграТур» стартовал в Ханты-Мансийске в рамках первого международного фестиваля креативных индустрий. С приветственным словом к его участникам обратилась Наталья Комарова. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, губернатор отметила, что форум проходит в двадцатый раз, в нем принимают участие представители пяти зарубежных стран и 36 регионов России.

«В автономном округе с 2021 года реализуется региональный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Предоставляются субсидии на развитие инфраструктурных проектов, формирование туристических маршрутов, действует программа льготного кредитования для создания и модернизации объектов туристской инфраструктуры», – подчеркнула Наталья Комарова, и добавила, что туризм активно внедряется в цифровую экономику региона.

Для этого была создана туристическая платформа VISITUGRA.RU – точка сборки для поставщиков туристических услуг со всего автономного округа. Сейчас там собраны данные о 110 организациях сферы туризма и смежных отраслей.

«ЮграТур 2021» стал открытой площадкой для обсуждения нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», включения в Стратегию развития туризма до 2035 года мероприятий по комплексному обновлению и благоустройству туристских территорий и отдельных видов туризма. Сегодня и завтра представители Федерального агентства по туризму, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, организаций туристского рынка Югры и регионов России, органов местного самоуправления, экспертного сообщества (туроператоров, турагентств, гостиничного сервиса) будут работать над предложениями по развитию туристской отрасли в новых условиях, практиками создания и продвижения межрегиональных турпродуктов», – отметила губернатор Югры в своих социальных сетях.