В ХМАО за сутки ковид подтвердился у 257 человек

В Югре за сутки коронавирус выявили у 257 человек. За всю пандемию диагноз подтвердился у 85 479 человек. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 21 муниципалитете ХМАО:

Березовский район — 1;

Березовский район — 1;

Когалым – 5;

Кондинский район – 8;

Лангепас — 8;

Нефтеюганск – 21;

Нефтеюганский район – 4;

Нижневартовск – 41;

Нижневартовский район – 6;

Нягань – 18;

Октябрьский район – 8;

Покачи — 3;

Пыть-Ях — 3;

Радужный – 10;

Советский район – 19;

Сургут – 53;

Сургутский район – 13;

Урай – 8;

Ханты-Мансийск – 23;

Ханты-Мансийский район – 1;

Югорск – 3.

У 208 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 47 — пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно. За сутки скончались 13 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом, за всю пандемию – 1511.