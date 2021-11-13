В Югре расследуют очередной инцидент с нападением бездомных собак на человека

На жительницу Лангепаса напала свора бездомных собак. 12 ноября она поступила в приемный покой городской больницы с многочисленными ранами. Телеграм-канал «Обь» сообщает, что позже пострадавшая скончалась.

По поручению мэра Сергея Горобченко к расследованию инцидента экстренно подключились все ответственные структуры – правоохранительные органы уже начали проверку.

«Сегодня мнения лангепасцев разделились: одни считают, что бродячие животные подлежат уничтожению, другие за более гуманный подход. Как бы то ни было, пока полностью решить эту злободневную проблему не представляется возможным, ведь с начала 2020-го после отлова и проведения всех необходимых санитарных процедур бездомных животных обязаны выпускать обратно на улицы. Таковы требования федерального законодательства», – подчеркнули в мэрии города.