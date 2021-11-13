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В ХМАО многодетных отцов хотят награждать медалью

В Югре планируют ввести медаль «Отцовская слава»

В ХМАО многодетных отцов хотят награждать медалью
Фото: pixabay.com

В Югре планируют награждать мужчин, которые воспитали или воспитывают пять и более детей, медалью «Отцовская слава». Окончательное решение по этому вопросу депутаты парламента округа вынесут позднее.

«Предложено награждать отцов – граждан Российской Федерации, воспитавших или воспитывающих пятерых и более детей, проживших не менее 15 лет и на момент представления к награде проживающих в округе, не имеющих аналогичных наград Российской Федерации и других субъектов Российской Федерации, за достойное воспитание детей и укрепление семейных традиций», – указано в сообщении пресс-службы думы региона.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 136, комментариев: 0
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