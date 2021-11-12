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​Югорские студенты-медики получат доплату за участие в битве с коронавирусом

Правительство Югры доплатит студентам-медикам, помогающим в борьбе с коронавирусом

​Югорские студенты-медики получат доплату за участие в битве с коронавирусом
Фото informugra.ru

Студенты-медики из Югры получат доплату в период прохождения практической подготовки, направленной на их последующее участие в борьбе с коронавирусом. Соответствующее решение приняло правительство региона под председательством Натальи Комаровой.

«Для обучающихся 4 курса по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» выплата составит 820 рублей в день. Для обучающихся 5-6 курсов по образовательным программам высшего образования – программам специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия» размер выплаты составит 820 рублей в день; для обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры – 1370 рублей в день», – объяснила глава региона.

Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, действие выплаты будет распространяться на учащихся Нижневартовского медицинского колледжа, Ханты-Мансийской государственной медицинской академии и Сургутского Государственного университета.

Напомним, что с начала пандемии в Югре заболели коронавирусом более 84 тысяч человек, из них погибли 1 475 человек. На 10 ноября в округе первый компонент вакцины от инфекции поставили почти 740 тысяч человек, 613 тысяч завершили прививочный курс.


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Сегодня в 21:26, просмотров: 187, комментариев: 0
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