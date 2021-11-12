Глава Октябрьского района Югры досрочно сложила полномочия

Глава Октябрьского района Анна Куташова, уходит в отставку после шести лет на руководящей должности. Об этом она поделилась в профиле в «Инстаграм»

«За эти годы, с вашей поддержкой, поддержкой Губернатора и Правительства ХМАО-Югры, депутатов всех уровней, глав поселений района, команды администрации Октябрьского района нам удалось реализовать немало проектов, воплотить в жизнь наши идеи и выполнить ряд важных задач, направленных на улучшение качества жизни населения и развития Октябрьского района. Благодарю каждого из вас, за неравнодушие, активность, инициативность, патриотизм, обратную связь, за все, что мне помогало в работе», –попрощалась с жителями Октябрьского района Анна Куташова в социальных сетях.

С 16 ноября, временно исполняющим полномочия мэра, станет Николай Хромов. Новый глава будет избран депутатами думы Октябрьского района согласно с уставом.