В четырех городах Югры стартует первый фестиваль креативных индустрий

В Югре стартует первый в истории региона международный фестиваль креативных индустрий. Он будет проходить в смешанном формате – частично очном, частично онлайн – в четырех крупных городах – Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нягани с 12 по 28 ноября.

Первый международный фестиваль креативных индустрий в Югре – это уникальный комплексный проект, реализуемый региональным правительством в сфере культуры, искусства, экономики и креативных индустрии, площадка для сотрудничества, отмечают в департаменте общественных и внешних связей региона. Программа фестиваля включает 30 довольно крупных и заметных мероприятий, в которых примут участие международные и федеральные спикеры, эксперты, бизнесмены, представители власти разного уровня.

В частности, в рамках этого мероприятия пройдет фестиваль искусств «60 параллель», привычный и любимый сургутянами и жителями округа. Этот проект Сургутской филармонии стал лауреатом всероссийского конкурса событийного туризма в номинации «Культура», он отмечен в федеральном проекте «Национальный календарь событий».

Также пройдет туристский форум «ЮграТур», который стал центром по выработке решений и установлению контактов для профессионалов туристического дела. С учетом того, что правительство автономного округа считает одним из своих приоритетов развитие туристического потенциала Югры, это событие будет иметь особое значение.

В рамках фестиваля пройдет IV форум по территориальному маркетингу и брендингу, в котором примут участие 250 человек со всей страны. Они обсудят вопросы развития территориальных брендов, создание точек притяжения, разработку брендбуков и практику продвижения городов и регионов.

Ознакомиться со всеми событиями, запланированными на фестивале креативных индустрий, можно на официальных аккаунтах в «Инстаграм» и «Телеграм», а также на сайте события https://creametria.com/.