Югорские следователи отправили в суд афериста, который обманывал своих заказчиков

В Лангепасе завершено расследование в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется по одиннадцати эпизодам мошенничества, а также в неуплате алиментов на содержание ребенка и в краже бензопилы с дачного участка, сообщили в УМВД по ХМАО.

В ходе следствия установлено, что мужчина предлагал горожанам услуги по изготовлению мебели на заказ и по ремонту квартир. Своих клиентов он находил около торговых центров или приходил к ним домой. Аферист «работал» по устной договоренности, убеждая людей выдать ему деньги в качестве аванса якобы на приобретение необходимых строительных материалов.

«В результате преступной деятельности, которая велась на протяжении 2020 года, общая сумма причиненного ущерба жителям Лангепаса составила порядка 80 000 рублей», - сообщили в полиции.

В марте суд назначил аферисту меру пресечения в виде подписки о невыезде. Югорчанин предпринял попытку побега, но не слишком успешную. Его обнаружили в Калужской области и вернули в округ.