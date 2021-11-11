Utair открыла 36 рейсов по новым направлениям

В 2021 году Utair запустил рейсы по 36 новым направлениям, причем 16 из них – города ХМАО и Тюмень. Пресс-служба авиакомпании привела полный список:

Белоярский — Березово

Когалым — Ханты-Мансийск

Нягань — Сургут

Тюмень — Баку, Ереван, Красноярск, Самара, Санкт-Петербург

Советский — Ханты-Мансийск

Сургут — Волгоград, Нягань, Саратов, Томск

Ханты-Мансийск — Когалым, Советский, Сочи

«Мы продолжаем наращивать регулярные прямые рейсы, соединяя Юг, Поволжье, Центральную Россию и Сибирь. Несмотря на пандемию, в 2020 году открыли 40 новых направлений, в 2021 году — еще 36. В планах — связать прямыми рейсами все крупные региональные центры страны, без пересадок в Москве», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.