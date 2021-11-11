В Югре за сутки выявлено 252 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в ХМАО зарегистрировано 252 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах, сообщает окружной оперативный штаб. Новые заболевшие выявлены в 20 муниципалитетах, в том числе в Нижневартовске – 50, Сургуте – 48, Нягани – 22, Ханты-Мансийске – 20.

«На момент выявления у 227 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония», - уточнили в оперштабе.

Медики оценивают состояние 194 госпитализированных пациентов как тяжелое, 138 человек подключены к ИВЛ.

Жертвами COVID-19 за сутки в Югре стали 12 человек. За весь период пандемии, по официальным данным, от коронавируса в округе умерли 1 487 человек. Вылечились за сутки 196 югорчан.