Для аэропортов Югры разработан особый протокол по борьбе с коронавирусом

Аэропорты Югры в период обострения пандемии коронавируса будут работать в специальном режиме. Протокол действий для воздушных гаваней был утвержден на заседании оперативного штаба по противодействию главной инфекции последних двух лет.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, операторы аэропортов должны информировать посетителей объектов о необходимости минимизировать количество встречающих и провожающих людей, а также ограничить пребывание в зданиях аэровокзалов людей (кроме вылетающих) в течение более двух часов. Кроме того, теперь аэропортам предписано создать все условия, чтобы люди не толпились (в основном это происходит в очередях на регистрацию, досмотр и посадку), а работники воздушных гаваней тщательнее проверяли соблюдение масочного режима.

«Защитный протокол рассмотрен и одобрен на заседании рабочей группы по транспортному, энергетическому, коммунальному обеспечению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории автономного округа, согласован с Роспотребнадзором», – прокомментировал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок.

Напомним, что с начала ноября в Югре действуют особые ограничительные меры, которые призваны прервать цепочки заражений коронавирусом. «Меры принесли положительный эффект. В постоянном режиме их необходимо анализировать и давать оценку, и в связи с этим оперативно решать о продлении либо отмене действующих мер», – отметила на совещании Наталья Комарова.

Добавим, что на 10 ноября в Югре хотя бы одним компонентом вакцины «Спутник V» привиты более 738 тысяч человек, то есть 73,2 процента от планового показателя. Завершили вакцинацию 613 тысяч человек.