В Урае и Покачах завершаются проекты благоустройства прибрежных зон

До конца 2021 года в Югре появятся две новые набережные. Ход работ замгубернатора Югры Евгений Адамов обсудил с коллегами на местах на заседании координационного совета по важным строительным проектам, которые влияют на достижение нацпроектов. Участники встречи обсудили завершение двух проектов благоустройства, которые стали лауреатами всероссийского конкурса по улучшению комфортной городской среды – «Набережная реки Конда имени Александра Петрова» в Урае и «Теплый берег» в Покачах, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

По словам главы Урая Тимура Закирзянова, в его городе набережная готова на 95 процентов. «Полным ходом ведутся работы по установке входного павильона, устройству сетей освещения, системы видеонаблюдения. Нет сомнений в том, что объект будет введен в эксплуатацию в декабре текущего года», – отметил градоначальник.

В Покачах степень готовности несколько меньше – 75 процентов, – но сдать объект так же предполагается до конца года. Там благоустраивают территорию озера на улице Молодежной. «Все строительные работы выполнены. Ведется изготовление и установка малых архитектурных форм. Объект введем в эксплуатацию в декабре 2021 года», – рассказала и.о. главы Покачей Алена Ходулапова.

Евгений Адамов в разговоре с коллегами подчеркнул, что благоустройство – это один из важнейших приоритетов. «Строительство парков, набережных, других объектов благоустройства югорчане воспринимают с благодарностью. Задача муниципалитетов – приложить все усилия, чтобы завершить строительство в срок и сдать качественные объекты в эксплуатацию», – резюмировал замгубернатора.