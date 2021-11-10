К селу Чеускино в Югре провели новую дорогу

Новая отремонтированная дорога появилась в Югре благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Теперь можно спокойно проехать по твердому и ровному покрытию в одно из старейших поселений округа – селу Чеускино Нефтеюганского района, рассказывает департамент общественных и внешних связей региона. Качественная дорога после капремонта длиной 8,3 километра связала это село с основной сетью трасс.

В рамках ремонта специалисты выполнили фрезерование старого покрытия и уложили два слоя дорожной одежды с покрытием из особо прочного и долговечного щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также обустроили автомобильную дорогу техническими средствами организации дорожного движения, сообщает портал БКАД. Кураторы нацпроекта также подчеркивают, что задача этой большой программы – не только строить большие магистрали и трассы, но и обеспечивать проезд к социально значимым и туристическим объектам, а также населенным пунктам.

К слову о туристических объектах – благодаря новой дороге все желающие смогут попасть в храм Преподобного Серафима Саровского, куда часто приезжают местные жители. В целом Чеускино – одно из старейших поселений округа и своеобразная достопримечательность Нефтеюганского района. С запада и с севера его окружает уникальный кедровый бор, с юга омывает протока Юганская Обь. Сейчас там живет более 1200 человек.