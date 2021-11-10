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​Бездомные животные Мегиона ждут досок

В Мегионе подрядчик не может достроить приют для животных из-за поставки стройматериалов

​Бездомные животные Мегиона ждут досок
Фото: vk.com/ofmegion

В Мегионе сроки сдачи пункта передержки для бездомных животных просрочен на 23 дня. Это произошло из-за дефицита стройматериалов. Предпринимателю выставлены штрафные санкции за нарушение сроков исполнения договорных обязательств.

«У нас возникла достаточно большая проблема с лесом. Пилорамы не готовы были быстро отпустить нам такой объем стройматериалов. Пришлось привозить их из нескольких мест, включая Сургут и Нижневартовск», – объяснил ситуацию подрядчик Сергей Глотов.

На данный момент готовность объекта составляет 90 процентов. До 25 декабря работы должны быть завершены. «Контроль за ходом выполнения и качества работ на объекте ведется в ежедневном режиме, - подчеркнул директор управления капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Александр Пидлипный.

Напомним, что в 2021 году в Югре планировалось построить четыре новых приюта для бродячих животных – в Ханты-Мансийске, Югорске, Мегионе и Нефтеюганском районе. Проблема бродячих псов актуальна для всех муниципалитетов округа. Только в ноябре сообщалось о нападении собак в Советском и Лянторе. Эксперты отмечают, что строительство приютов проблему не решит.


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Сегодня в 20:32, просмотров: 147, комментариев: 0
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